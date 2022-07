Diretta "Iniziato il ritiro delle truppe di Kiev": agli sgoccioli? Cosa accade al fronte (Di martedì 5 luglio 2022) Si entra nel 132esimo giorno di guerra. I russi hanno preso il Lugansk e mirano all'intero Donbass: l'ordine impartito da Vladimir Putin a Sergei Shoigu + chiarissimo. Kiev apre alle trattative ma "solo dopo il cessate il fuoco". Zelensky chiede che la ricostruzione parta subito. Gli invasori russi nel frattempo avanzano sulla città di Seversk. Ore 08.25 Russia: attacchi di artiglieria contro la regione di Kursk Località russe vicine al confine con l'Ucraina sotto il fuoco dell'artiglieria. Lo denuncia il governatore della regione russa di Kursk, Roman Starovoit, secondo cui "la mattina è iniziata di nuovo con attacchi dell'artiglieria". Nel mirino, stando alle notizie diffuso dal governatore via Telegram e rilanciate dai media russi, le località di Markovo e Tetkino. Ore 08.12 Kiev: missili sulla regione di Sumy, 6 feriti Sei persone sono rimaste ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Si entra nel 132esimo giorno di guerra. I russi hanno preso il Lugansk e mirano all'intero Donbass: l'ordine impartito da Vladimir Putin a Sergei Shoigu + chiarissimo.apre alle trattative ma "solo dopo il cessate il fuoco". Zelensky chiede che la ricostruzione parta subito. Gli invasori russi nel frattempo avanzano sulla città di Seversk. Ore 08.25 Russia: attacchi di artiglieria contro la regione di Kursk Località russe vicine al confine con l'Ucraina sotto il fuoco dell'artiglieria. Lo denuncia il governatore della regione russa di Kursk, Roman Starovoit, secondo cui "la mattina è iniziata di nuovo con attacchi dell'artiglieria". Nel mirino, stando alle notizie diffuso dal governatore via Telegram e rilanciate dai media russi, le località di Markovo e Tetkino. Ore 08.12: missili sulla regione di Sumy, 6 feriti Sei persone sono rimaste ...

