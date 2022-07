Diretta Djokovic-Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 5-1. Live Wimbledon: Quarto set, Jannik subito indietro di due break (Di martedì 5 luglio 2022) Djokovic-Sinner, la Diretta della sfida a Wimbledon che vale la semifinale. Dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz, Jannik si troverà di fronte il rivale più difficile in... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 5 luglio 2022), ladella sfida ache vale la semifinale. Dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz,si troverà di fronte il rivale più difficile in...

Pubblicità

serenel14278447 : Sinner - Djokovic: quarti di finale di Wimbledon in diretta - paoloigna1 : Come altre volte #Djokovic cresce alla distanza. Se vuole vincere #Sinner dovrà superarsi - zazoomblog : LIVE – Sinner-Djokovic 7-5 6-2 3-6 quarti di finale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Djokovic… - zazoomblog : Diretta Djokovic-Sinner 5-7 2-6 4-2. Live Wimbledon: terzo set il serbo fa il break al quarto gioco - #Diretta… - zazoomblog : Diretta Djokovic-Sinner 5-7 2-6 4-2. Live Wimbledon: terzo set il serbo fa il break al quarto gioco - #Diretta… -