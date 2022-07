Pubblicità

MarioManca : #Diabolik 2 arriva a novembre. Tra Giacomo Gianniotti e Monica Bellucci - 95_addicted : RT @reese_86: E' abbastanza curioso che stia per arriva un #Diabolik 2 (e poi anche un 3) quando il primo ha incassato 2.851.081 Euro a fro… - cristia_urbano : RT @reese_86: E' abbastanza curioso che stia per arriva un #Diabolik 2 (e poi anche un 3) quando il primo ha incassato 2.851.081 Euro a fro… - VelvetMagIta : #Diabolik2, Giacomo Gianniotti è il nuovo “Re del Terrore”. Monica Bellucci è Altea. Ufficiale la data di uscita… - Alessan67416970 : RT @SkyTG24: Diabolik 2, arriva il sequel dei Manetti Bros. Il poster del film -

Sarà nelle sale dal prossimo 17 novembre il secondo capitolo della saga dei Manetti Bros,. Sotto la maschera del Re del Terrore non ci sarà più Luca Marinelli, che è statonel primo capitolo, ma l'attore internazionale Giacomo Gianniotti, noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie Grey's Anatomy. Al suo fianco Miriam Leone e Valerio Mastandrea ...Nel 2006 è apparsa anche in diverse pellicole per il grande schermo, lavorando principalmente per i Manetti Bros per i film Song e Napule, Ammore e Malavita e. La celebritàcon la ...Il secondo capitolo della saga dei Manetti bros. arriva al cinema il 17 novembre con 2 importanti novità: il Dottor DeLuca di Grey's Anatomy nel ruolo del protagonista e Monica Bellucci in quello dell ...Di recente è stato confermata la finestra di uscita di Diabolik 2: la pellicola debutterà al cinema a novembre 2022.