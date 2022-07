Di Maria e Pogba, ci siamo! Attesi nel weekend a Torino per visite mediche e firma (Di martedì 5 luglio 2022) La Juve abbraccerà Angel Di Maria e Paul Pogba nel pieno del week end, realisticamente nelle giornate di venerdì e sabato. Entrambi i calciatori sono infatti Attesi per il raduno bianconero fissato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 luglio 2022) La Juve abbraccerà Angel Die Paulnel pieno del week end, realisticamente nelle giornate di venerdì e sabato. Entrambi i calciatori sono infattiper il raduno bianconero fissato ...

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus al lavoro per portare a Torino entro sabato #DiMaria e #Pogba // Juventus are working on Di Maria and Pog… - GoalItalia : Tutto fatto per #DiMaria alla Juventus Atteso a Torino nel week-end insieme a Pogba ???? ? - GoalItalia : Pogba e Di Maria alla Juventus: ci siamo ?? I bianconeri provano a chiudere entro sabato ? [@romeoagresti] - assilemamore : RT @SilverErLucano: Zaniolo, Pogba, Di Maria e Cambiaso che arrivano tutti insieme nel fine settimana a Torino - Vincenzo140893 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus: le ultime sugli arrivi di #Pogba e #DiMaria ?? @Gazzetta_it -