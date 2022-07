Design: nasce la collezione educational di Quasar e Casa Internazionale delle Donne di Roma (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Labitalia) - Il Design per incoraggiare la parità di genere e l'inclusione sociale. nasce dalla collaborazione tra la Casa Internazionale delle Donne di Roma e il Quasar Institute for Advanced Design una collezione di oggetti e di giochi destinata ai più piccoli, pensata per stimolare fin dall'infanzia i valori per i quali si batte il centro Internazionale fondato e animato dalle femministe della Capitale. La collezione, che traduce in oggetti di Design le battaglie delle attiviste, include Genedù, il generatore di famiglie contemporanee, un gioco per educare i bambini alla parità di genere; la serie di specchi Inner ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022), 5 lug. (Labitalia) - Ilper incoraggiare la parità di genere e l'inclusione sociale.dalla collaborazione tra ladie ilInstitute for Advancedunadi oggetti e di giochi destinata ai più piccoli, pensata per stimolare fin dall'infanzia i valori per i quali si batte il centrofondato e animato dalle femministe della Capitale. La, che traduce in oggetti dile battaglieattiviste, include Genedù, il generatore di famiglie contemporanee, un gioco per educare i bambini alla parità di genere; la serie di specchi Inner ...

