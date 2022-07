Depay può lasciare il Barcellona | la richiesta dei blaugrana!

(Di martedì 5 luglio 2022) Il Tottenham continua nella sua campagna di rafforzamento per regalare ad Antonio Conte una squadra in grado di affrontare Champions e Premier League. Secondo quanto riportato da Sport, gli Spurs avrebbero messo gli occhi su Memphis, attaccante in uscita dalTottenham Il club blaugrana valuta l’attaccante 20 milioni, una cifra non proibitiva per le casse del Tottenham. Arrivato la scorsa estate da svincolato, l’attaccante olandese si è reso protagonista di un ottima stagione, dove ha collezionato 28 partite condite da 12 gol in maglia blaugrana. Luca Forte

Commenta per primo Secondo Sport , il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte ha presentato un'offerta al Barcellona per Memphis, 28 anni, attaccante della nazionale olandese, chelasciare il Camp Nou per 17 milioni di sterline.Tanti cambiamenti di mercato in casa Barcellona. Secondo quanto riporta As infatti, Memphissarebbe uno dei cedibili in casa blaugrana. Xavi non lo ha messo al centro del suo progetto, e con l'arrivo probabile di Lewandowski, il suo futuro sembra essere sempre più lontano dalla Spagna. ... Depay può lasciare il Barcellona: fissato il prezzo. Ultime