“De vulgari musica – Il Dante popolare” il 17 luglio nel quartiere della Giudea di Fondi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 luglio 2022)– Fa tappa anche a“De– Il”, spettacolo a cura di Terrunica Etno 4et, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Sud Pontino, Blond Records e il patrocinio del Comune di. Dopo il grande successo di pubblico riscosso a Lenola, il gruppo di artisti andrà in scena a, in piazza Elio Toaff, nel, il 17a partire dalle 21:30. Lo spettacolo, ideato e coordinato dall’etnomusicologo Pierluigi Moschitti, sta riscuotendo l’apprezzamento del pubblico non solo per i ritmi e la singolare messa in scena delle operesche, ma anche e soprattutto per l’originalità e per l’accuratezza delle ...