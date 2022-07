De Sanctis vara la strana coppia d’attacco Botheim-Valencia

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 5 luglio 2022) di Marco?De Martino SALERNO – Dopo la cessione di?Ederson all’Atalanta ed il conseguente arrivo di Matteo Lovato in granata e di 15 milioni di euro nelle casse sociali del club di?Iervolino, il mercato della Salernitana può finalmente decollare. Sono praticamente ai dettagli le trattative per ingaggiare due giovani attaccanti, entrambi classe 2000, di livello internazionale. Che?Erik(nella foto a sinistra) fosse vicino alla Salernitana si sapeva già da qualche giorno ma è di ieri la notizia della trattativa lampo per portare all’ombra dell’Arechi Diego “el Pollo”(foto a destra), attaccante cileno dell’Universidad Catolica. Un colpo a sorpresa con?Deche, per una somma non esorbitante che verrà corrisposta alla gloriosa società sudamericana, sta per portare a Salerno uno dei prospetti più interessanti. ...