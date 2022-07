Pubblicità

paolo_olivari : RT @AntonioTalia: #BREAKING George Degiorgio, l'uomo accusato di aver premuto il telecomando della bomba che uccise la giornalista maltese… - AntonioTalia : #BREAKING George Degiorgio, l'uomo accusato di aver premuto il telecomando della bomba che uccise la giornalista ma… - EuropeDirectCBa : RT @Europarl_IT: ????? Premio Daphne Caruana Galizia ???? Verrà offerto un riconoscimento a un’opera di approfondimento giornalistico su argom… - AScribellito : RT @Europarl_IT: ????? Premio Daphne Caruana Galizia ???? Verrà offerto un riconoscimento a un’opera di approfondimento giornalistico su argom… - CorazzaEP : RT @Europarl_IT: ????? Premio Daphne Caruana Galizia ???? Verrà offerto un riconoscimento a un’opera di approfondimento giornalistico su argom… -

Open

L'uomo accusato di avere fatto esplodere l'autobomba che ha uccisoGalizia ha confessato l'omicidio in un'intervista rilasciata alla Reuters . George Degiorgio si trova attualmente in carcere ed è accusato insieme ad altre due persone - suo fratello ...George Degiorgio ha confessato il suo ruolo nell'omicidio della giornalista malteseGalizia, avvenuto nell'ottobre 2017. Come riferisce il quotidiano ' Times of Malta ', Degiorgio ha confessato l'assassinio nel corso di un'intervista, evidenziando come si trattasse '... Daphne Caruana Galizia, l’uomo accusato dell’omicidio confessa alla Reuters: «L’ho uccisa per 150 mila euro» Updated 4.40pm with lawyer's reaction Murder suspect George Degiorgio has confessed to his role in the plot to blow up journalist Daphne Caruana Galizia in October 2017. Speaking during an interview ...L'uomo accusato di aver fatto esplodere un'autobomba che ha ucciso la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia ha confessato il crimine in un'intervista a Reuters e ha detto che presto coinvolgerà a ...