Dalla Francia – Trasferimenti | Loïs Openda Club Bruges è a Lens

A margine della visita medica che il portiere del Nottingham Forest, Brice Samba, ha superato lunedì ad Artois, l'RC Lens continua il suo atteso mercato estivo con un duro colpo. Ha concordato con il Club Brugge di prendere in prestito il suo attaccante 22enne, Loïs Openda, arrivato anche lui a Lens. Selezionato per la prima volta nella squadra belga il mese scorso, il giocatore, ceduto in prestito al Vitesse Arnhem nelle ultime due stagioni, ha segnato il suo primo gol nella sua prima partita con i Red Devils contro la Polonia (6-1, 8 giugno in Lega delle Nazioni). Una commissione di trasferimento significativa Attaccante assiale che gioca anche sulla fascia ...

