Crollo Marmolada: 'Persone nei crepacci: potremmo non ritrovare dei corpi' - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 5 luglio 2022) Stefano Coter, capo del soccorso alpino di Canazei Passo Fedaia, 5 luglio 2022 - Stefano Coter , 55 anni, capo del soccorso alpino di Canazei, è tornato qui ai piedi della Marmolada . E' già iniziata ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Stefano Coter, capo del soccorso alpino di Canazei Passo Fedaia, 5 luglio 2022 - Stefano Coter , 55 anni, capo del soccorso alpino di Canazei, è tornato qui ai piedi della. E' già iniziata ...

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - bettatobia : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie che stiam… - LCalbini : La tragedia del crollo del ghiacciaio della Marmolada, non ci crederete mai, ma Draghi ha affermato : il governo in… -