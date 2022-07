cristiano ronaldo sta passando le vacanze insieme alla sua famiglia sul suo maxi - yacht da... (Di martedì 5 luglio 2022) Da www.corrieredellosport.it cr7 sul suo yacht da 6 milioni di euro 6 Il rumore delle onde, una musica romantica in sottofondo, un buon pasto tutto in famiglia: cristiano ronaldo ha deciso di rendere noto, ... Leggi su dagospia (Di martedì 5 luglio 2022) Da www.corrieredellosport.it cr7 sul suoda 6 milioni di euro 6 Il rumore delle onde, una musica romantica in sottofondo, un buon pasto tutto inha deciso di rendere noto, ...

Pubblicità

angelomangiante : #Paltrinieri lo metto vicino a Nadal, Federer, Valentino Rossi, Messi, Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo o Ja… - FrankKhalidUK : Cristiano Ronaldo & Lionel Messi stats after turning 30. - FrankKhalidUK : Frank Lampard on the Cristiano Ronaldo v Lionel Messi debate. - 7ahul : ??| Mikel Arteta approves a move for Cristiano Ronaldo. - Adrix852 : RT @juanito1897: Gianluca Di Marzio a una squadra che negli ultimi anni ha comprato Cristiano Ronaldo, Deligt e Vlahovic osa dire che non h… -