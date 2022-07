Cristiano Ronaldo saluta lo United e vuole un’altra squadra per la prossima stagione. Venga a Napoli e conquisti gloria eterna con D10S (Di martedì 5 luglio 2022) Ronaldo non si è presentato al raduno dello United. E’ l’ennesima conferma: a meno di clamorosi colpi di scena i destini del club inglese e di Ronaldo non saranno uniti per la prossima stagione. Il risultato sportivo ed economico dell’operazione Ronaldo per lo United è stato disastroso. Il blasonato club inglese – nonostante Ronaldo – non è riuscito a centrare neanche il traguardo minimo dell’accesso alla prossima Champions League. Ronaldo non è contento della sua attuale collocazione e quelli dello United lo sono ancora di meno. Ci sarebbe un altro anno di contratto da onorare. Ma ormai la storia sembra esser ai titoli di coda. Mendez, il potentissimo procuratore di Ronaldo, ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 luglio 2022)non si è presentato al raduno dello. E’ l’ennesima conferma: a meno di clamorosi colpi di scena i destini del club inglese e dinon saranno uniti per la. Il risultato sportivo ed economico dell’operazioneper loè stato disastroso. Il blasonato club inglese – nonostante– non è riuscito a centrare neanche il traguardo minimo dell’accesso allaChampions League.non è contento della sua attuale collocazione e quelli dellolo sono ancora di meno. Ci sarebbe un altro anno di contratto da onorare. Ma ormai la storia sembra esser ai titoli di coda. Mendez, il potentissimo procuratore di, ha ...

