Cristiano Ronaldo, ESPN: “Per lo United può partire ma non al Chelsea” (Di martedì 5 luglio 2022) Il Manchester United potrebbe lasciar andare Cristiano Ronaldo, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti con il calciatore. Tuttavia, il club ha posto delle condizioni molto importanti sulla partenza: Ronaldo partirà solo se un club al di fuori della Premier potrà sostenere i costi del suo ultimo anno di contratto. Rapporti finiti Secondo ESPN, fonti interne al L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Il Manchesterpotrebbe lasciar andare, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti con il calciatore. Tuttavia, il club ha posto delle condizioni molto importanti sulla partenza:partirà solo se un club al di fuori della Premier potrà sostenere i costi del suo ultimo anno di contratto. Rapporti finiti Secondo, fonti interne al L'articolo

Pubblicità

DiMarzio : .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari - marcoconterio : ?????? La notizia clamorosa dalla Spagna: nell'incontro tra Jorge Mendes e Joan Laporta, presidente del #FCBarcelona,… - goal : Cristiano Ronaldo's legacy ?? - leolester100 : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo in blue kit ?? - sportmediaset : Intrigo Ronaldo: il Chelsea ci pensa, il Barça parla con Mendes #CristianoRonaldo #Chelsea #Barcellona -