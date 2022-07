Cristiano Ronaldo e la rottura con il Manchester United: ecco le mete possibili (Di martedì 5 luglio 2022) Non è il tipo che sciopera, Cristiano Ronaldo . L'assenza al primo giorno di allenamento è dovuta ufficialmente e realmente a motivi personali/familiari che l'astro portoghese ha inserito nel libretto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 5 luglio 2022) Non è il tipo che sciopera,. L'assenza al primo giorno di allenamento è dovuta ufficialmente e realmente a motivi personali/familiari che l'astro portoghese ha inserito nel libretto ...

DiMarzio : .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari - goal : Cristiano Ronaldo's legacy ?? - goal : Jorge Mendes has offered Cristiano Ronaldo to Roma, according to the Gazzetta dello Sport ???? - infoitsport : Cristiano Ronaldo al Napoli?/ Calciomercato, attenzione a Chelsea e Barcellona - AdielRS_ : RT @TrollFootbaII: Mission accomplished. - Cristiano Ronaldo -