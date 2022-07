Crisanti | «Vi spiego perché il virus infetta i vaccinati Lasciamolo circolare proteggendo i fragili»

Leggi su open.online

(Di martedì 5 luglio 2022) Il professore di microbiologia Andreaè ancora convinto che la nuova ondata di Omicron 5 sarà una vaccinazione di massa. E non vede un picco in arrivo,«la maggior parte delle persone sino e diventano protette. Poi emerge una nuova variante e si ricomincia. Ora, paradossalmente, ci proteggono più i guariti dei». Il docente dell’università di Padova spiegaa suo parere isono più suscettibili al: «Le varianti si sviluppano sotto la pressione delle persone vaccinate, che sono la maggioranza. Il vaccino è una barriera contro il, che genera varianti in maniera casuale. Se c’è una variante in grado dire isi ritrova avvantaggiata, è l’abc ...