Covid, ultime news. Bollettino: 36.282 nuovi casi, 59 morti. Tasso positività 27,9% (Di martedì 5 luglio 2022) I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 129.908. Crescono le terapie intensive (+12) e i ricoveri ordinari (+436). Il sottosegretario alla Salute Costa: "Convivere con il virus per non bloccare il Paese. Siamo in una fase positiva e gestibile". Il ministro Speranza: "La sfida della pandemia è ancora aperta. Siamo ancora dentro questa partita, pur avendo strumenti che ci mancavano negli anni precedenti"

