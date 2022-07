Covid: tante mutazioni e rischio fuga immunitaria, occhi puntati su BA.2.75 (Di martedì 5 luglio 2022) Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) - "Probabile variante di seconda generazione, apparente rapida crescita e ampia diffusione geografica". Sono alcune delle caratteristiche che secondo Tom Peacock, virologo del Dipartimento di malattie infettive dell'Imperial College London, dovrebbero spingere chi si occupa di sorveglianza sul coronavirus Sars-CoV-2 a tenere d'occhio la new entry nel panorama internazionale delle sottovarianti di Omicron: BA.2.75. Rispetto alla 'sorella maggiore' Omicron 2 (BA.2), la nuova sottovariante "ha 8 mutazioni aggiuntive" sulla proteina Spike, illustra Ulrich Elling, biologo molecolare dell'Institute of Molecular Biotechnology (Imba) di Vienna. Un numero ritenuto significativo dagli esperti rispetto a quanto osservato in altre sottovarianti (per esempio in BA.5 sono 3). In tutto, invece, secondo i dati che vengono diffusi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) - "Probabile variante di seconda generazione, apparente rapida crescita e ampia diffusione geografica". Sono alcune delle caratteristiche che secondo Tom Peacock, virologo del Dipartimento di malattie infettive dell'Imperial College London, dovrebbero spingere chi si occupa di sorveglianza sul coronavirus Sars-CoV-2 a tenere d'o la new entry nel panorama internazionale delle sottovarianti di Omicron: BA.2.75. Rispetto alla 'sorella maggiore' Omicron 2 (BA.2), la nuova sottovariante "ha 8aggiuntive" sulla proteina Spike, illustra Ulrich Elling, biologo molecolare dell'Institute of Molecular Biotechnology (Imba) di Vienna. Un numero ritenuto significativo dagli esperti rispetto a quanto osservato in altre sottovarianti (per esempio in BA.5 sono 3). In tutto, invece, secondo i dati che vengono diffusi in ...

