Covid, Speranza: “Con ripresa contagi possibile ricaduta su ospedalizzazioni, ma ora siamo più forti. Se servissero posti letto, pronti alla sfida” (Di martedì 5 luglio 2022) “Gli ospedali, ogni volta che una curva die contagi cresce, si attrezzano per poter ricevere le persone. Ora abbiamo numeri molto più bassi del passato. In Italia siamo arrivati ad avere 4000 persone in terapie intensiva, oggi ne abbiamo circa 300, quindi siamo in una fase diversa e abbiamo strumenti diversi per gestire la pandemia. Ma è chiaro che gli ospedali devono avere flessibilità, quindi qualora servissero posti letto siamo pronti a affrontare la sfida”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine del convegno organizzato dalla Fiaso per i 30 anni dalla legge che ha introdotto, in Italia, le aziende sanitare. Sottolineando che c’è una ripresa dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) “Gli ospedali, ogni volta che una curva diecresce, si attrezzano per poter ricevere le persone. Ora abbiamo numeri molto più bassi del passato. In Italiaarrivati ad avere 4000 persone in terapie intensiva, oggi ne abbiamo circa 300, quindiin una fase diversa e abbiamo strumenti diversi per gestire la pandemia. Ma è chiaro che gli ospedali devono avere flessibilità, quindi qualoraa affrontare la”. Così il ministro della Salute Roberto, a margine del convegno organizzato dFiaso per i 30 anni dlegge che ha introdotto, in Italia, le aziende sanitare. Sottolineando che c’è unadei ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Covid, Speranza: 'Raccomandiamo l'uso delle mascherine, in autunno vaccino per le varianti' Raccomandiamo urgente cambio di Ministro. - AlexBazzaro : Speranza: Il #Covid è ancora una sfida di questa settimane e dobbiamo prepararci per una nuova campagna vaccinale i… - repubblica : Covid, Speranza: 'Raccomandiamo l'uso delle mascherine, in autunno vaccino per le varianti' - MarcoRCapelli : RT @intuslegens: Già Raoult, e ora pare anche Crisanti, spiegano che la vaccinazione espone al contagio. Attualmente, chi non si è vaccinat… - SorryNs : RT @FrancoisBranca1: Non ci riprovare,lascia perdere che è meglio !!! ?????????????????? Covid, Speranza: “In autunno campagna di vaccinazione di gr… -