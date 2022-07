Covid oggi Sicilia, 9.993 contagi e 14 morti: bollettino 5 luglio (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono complessivamente 9.993 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 5 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 14 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 29.849 tamponi processati: 742 sono relativi ai giorni scorsi. Gli attuali positivi nell’Isola salgono a 105.639 (7.030 in più rispetto a ieri). In un solo giorno i guariti sono stati 3.691, mentre dei 14 decessi riportati oggi (11.245 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno si è registrato oggi mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 903, mentre si trovano in terapia intensiva 38 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono complessivamente 9.993 ida coronavirus in, 52022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 14. I nuovi casi sono stati individuati su 29.849 tamponi processati: 742 sono relativi ai giorni scorsi. Gli attuali positivi nell’Isola salgono a 105.639 (7.030 in più rispetto a ieri). In un solo giorno i guariti sono stati 3.691, mentre dei 14 decessi riportati(11.245 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno si è registratomentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 903, mentre si trovano in terapia intensiva 38 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: ...

Pubblicità

ladyonorato : A proposito del “ritorno del Covid”, vi lascio le parole del Prof. siciliano Antonio Giarratano: “in T.I 8 ricovera… - TgLa7 : ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? - Corriere : Ricoveri per Covid quadruplicati rispetto a un anno fa: «Va riattivata la rete dei reparti dedicati» - LaManuMauri : RT @DelBounty: 5 anni fa Con il naso che colava,starnutendo e con 5 linee di temperatura si andava al lavoro Oggi andate a tamponarvi E s… - Leonard1306___ : RT @OrtigiaP: IN LUGLIO.. il covid sta dilagando... mai successo che in estate ci fosse un'infezione similinfluenzale...eppure nel luglio… -