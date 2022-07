Covid oggi Sardegna, 3.784 contagi e 1 morto: bollettino 5 luglio (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.784 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 5 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registra un morto: è deceduta una donna di 94 anni del Sud Sardegna. I 3.784 positivi sono stati confermati da 319 tamponi molecolari e 3.465 antigenici su un totale di 7.690 test processati. Sale a 11 (+3) il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e arriva a 150 (+18) quello dei posti letto occupati nell’area medica. Con 1.539 casi in più, arriva a 30.995 il numero di persone sottoposte all’isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.784 ida coronavirus in, 52022, secondo numeri e datideldella regione. Si registra un: è deceduta una donna di 94 anni del Sud. I 3.784 positivi sono stati confermati da 319 tamponi molecolari e 3.465 antigenici su un totale di 7.690 test processati. Sale a 11 (+3) il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e arriva a 150 (+18) quello dei posti letto occupati nell’area medica. Con 1.539 casi in più, arriva a 30.995 il numero di persone sottoposte all’isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

fabiochiusi : Soprattutto, una cosa mi pare completamente confusa: cosa significhi prendere il Covid oggi, come si è evoluta la m… - Corriere : Ricoveri per Covid quadruplicati rispetto a un anno fa: «Va riattivata la rete dei reparti dedicati» - Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - infoitinterno : Covid oggi Sardegna, 3.784 contagi e 1 morto: bollettino 5 luglio - elio_zamon : RT @RestoFerma: Collega covidiota che rideva alla mia sospensione perché 'andavo emarginata' oggi rientra dalla Grecia con tre dosi e posit… -