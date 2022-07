Covid oggi Lombardia, 19.037 contagi e 7 morti: bollettino 5 luglio (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 19.037 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 5 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 72.586 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 26,2%. Aumenta il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 26, uno più di ieri; nei reparti Covid ordinari 1.103, con un incremento di 76 rispetto a 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 6.404, di cui 2.395 nella città capoluogo. Supera i 2.000 contagi la provincia di Brescia, con 2.353. Incremento a quattro cifre anche a Monza e Brianza (+1.785), Varese (+1.655), Bergamo (+1.415) e Pavia (+1.082). Seguono le province di Como con 961 nuovi ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 19.037 ida coronavirus in, 52022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 7. I nuovi casi sono stati individuati su 72.586 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 26,2%. Aumenta il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 26, uno più di ieri; nei repartiordinari 1.103, con un incremento di 76 rispetto a 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 6.404, di cui 2.395 nella città capoluogo. Supera i 2.000la provincia di Brescia, con 2.353. Incremento a quattro cifre anche a Monza e Brianza (+1.785), Varese (+1.655), Bergamo (+1.415) e Pavia (+1.082). Seguono le province di Como con 961 nuovi ...

Pubblicità

ladyonorato : A proposito del “ritorno del Covid”, vi lascio le parole del Prof. siciliano Antonio Giarratano: “in T.I 8 ricovera… - TgLa7 : ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? - Corriere : Ricoveri per Covid quadruplicati rispetto a un anno fa: «Va riattivata la rete dei reparti dedicati» - Antonio84442369 : RT @RestoFerma: Collega covidiota che rideva alla mia sospensione perché 'andavo emarginata' oggi rientra dalla Grecia con tre dosi e posit… - enorazza : #COVID oggi 132.274 contagiati 94 morti +20 terapie intensive +355 ricoveri Trend da ondata.. in piena estate. Cer… -