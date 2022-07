Covid oggi Italia, 132.274 contagi e 94 morti: bollettino 5 luglio (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 132.274 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 94 morti. Ecco i dati, regione per regione: CAMPANIA – Sono 18.663 i nuovi contagi da Covid in Campania secondo il bollettino di oggi, 5 luglio. Si registrano inoltre altri 5 morti. 50.759 i test eseguiti e analizzati. Negli ospedali della Campania sono ricoverati 34 pazienti Covid in terapia intensiva e 581 pazienti Covid in reparti di degenza. LAZIO – Sono 13.555 i nuovi ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 132.274 i nuovida Coronavirus in, 52022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 94. Ecco i dati, regione per regione: CAMPANIA – Sono 18.663 i nuovidain Campania secondo ildi, 5. Si registrano inoltre altri 5. 50.759 i test eseguiti e analizzati. Negli ospedali della Campania sono ricoverati 34 pazientiin terapia intensiva e 581 pazientiin reparti di degenza. LAZIO – Sono 13.555 i nuovi ...

