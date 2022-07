Covid oggi Abruzzo, 3.590 contagi e nessun morto: bollettino 5 luglio (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.590 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 5 luglio, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 442.990. Secondo il bollettino con i dati Covid della Regione, il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3387. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 402938 dimessi/guariti (+670 rispetto a ieri)’. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 36.665 (+2920 rispetto a ieri).Di questi, 180 pazienti (+6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.764 tamponi molecolari e 10.829 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 92.383 sono ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.590 i nuovida coronavirus registrati, 5, in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 442.990. Secondo ilcon i datidella Regione, il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3387. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 402938 dimessi/guariti (+670 rispetto a ieri)’. Gli attualmente positivi insono 36.665 (+2920 rispetto a ieri).Di questi, 180 pazienti (+6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.764 tamponi molecolari e 10.829 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 92.383 sono ...

