Covid Italia, Speranza: "Contagi aumentano, ci sarà ricaduta su ospedali" (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – "Francia e Germania sono molto sopra i 100mila casi al giorno, noi siamo in una fase di ripresa dei Contagi che crescono e se si alzano, anche se la percentuale di ricaduta sui nostri presidi sanitari è più limitata rispetto al passato, ci sarà comunque una ricaduta con cui dover fare i conti". Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento alla conferenza Fiaso, ricordando che il "Covid è ancora una sfida aperta, la partita non è archiviata: ce lo dicono i numeri di questi giorni" e rinnovando l'appello ad anziani e fragili a fare la quarta dose di vaccino. L'articolo proviene da Italia Sera.

