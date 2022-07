Covid Italia, il bollettino di oggi 5 luglio: 132mila contagi e 94 morti - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 luglio 2022 - Si impenna la curva Covid - 19 con i nuovi contagi di oggi che superano quota 132mila . Se ieri nel bollettino sono stati registrati 'solo' 36.282 nuovi positivi dovuti ai pochi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 52022 - Si impenna la curva- 19 con i nuovidiche superano quota. Se ieri nelsono stati registrati 'solo' 36.282 nuovi positivi dovuti ai pochi ...

