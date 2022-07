Covid, in Italia 132.274 nuovi contagi (28,4%) e 94 decessi (Di martedì 5 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 94 decessi per il Covid - 19 (35 in più di ieri) e 132.274 nuovi positivi: il 28,4% dei 464.732 tamponi antigenici e molecolari effettuati. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore insono stati registrati 94per il- 19 (35 in più di ieri) e 132.274positivi: il 28,4% dei 464.732 tamponi antigenici e molecolari effettuati. Lo ha ...

