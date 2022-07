Covid in Italia, 132.274 nuovi casi e 94 morti In rialzo i ricoveri, anche in terapia intensiva (Di martedì 5 luglio 2022) I dati di martedì 5 luglio. Superata la soglia di 100 mila contagi in 24 ore, non succedeva da cinque mesi. Il tasso di positività sale al 28,5% con 464.732 tamponi. ricoveri: +355. Terapie intensive: +20 Leggi su corriere (Di martedì 5 luglio 2022) I dati di martedì 5 luglio. Superata la soglia di 100 mila contagi in 24 ore, non succedeva da cinque mesi. Il tasso di positività sale al 28,5% con 464.732 tamponi.: +355. Terapie intensive: +20

Pubblicità

Adnkronos : #Covid Italia, il direttore generale dello Spallanzani: 'Nuova variante #Omicron buca i vaccini'. - Agenzia_Ansa : FLASH | Più di un milione di persone in Italia sono positive al Covid-19. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono 71.947. #ANSA - TgLa7 : ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? - Marco1999Busa : RT @ilCoperchio: Italia. Ma i deceduti di Covid - quasi tutti vaccinati - comunicati in questi giorni, come mai sono più del doppio di que… - laurasanvito : RT @TgLa7: ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? -