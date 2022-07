Covid, in Francia superata la soglia dei 200mila casi in un giorno: 'Mascherina nei trasporti' (Di martedì 5 luglio 2022) "Bisogna portare la Mascherina nei trasporti pubblici": lo ha detto il neo ministro della Salute francese, Francois Braun, illustrando all'Assemblea Nazionale il nuovo disegno di legge del governo per ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 5 luglio 2022) "Bisogna portare laneipubblici": lo ha detto il neo ministro della Salute francese, Francois Braun, illustrando all'Assemblea Nazionale il nuovo disegno di legge del governo per ...

