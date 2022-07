Covid, in Francia oltre 240 mila casi in un giorno. Il ministro della Salute: «Picco tra 2 o 3 settimane» (Di martedì 5 luglio 2022) Il Covid-19 torna ad allarmare anche la Francia. Come spiegato dal nuovo ministro della Salute, François Braun, nelle ultime 24 ore sono stati individuati 243.248 casi, mai così tanti da febbraio. È l’effetto della nuova ondata, che sta riportando i contagi a viaggiare a una media di 120 mila casi al giorno. Una tendenza che pare destinata a peggiorare nei prossimi giorni: secondo Braun il Picco epidemico potrebbe verificarsi fra 2 o 3 settimane. Dietro all’incremento dei contagi, ci sarebbero le due sottovarianti BA4 e BA5: molto contagiose, come Omicron sembrano essere meno gravi del ceppo originario. La situazione negli ospedali francesi Come riportato dal ministero francese, ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Il-19 torna ad allarmare anche la. Come spiegato dal nuovo, François Braun, nelle ultime 24 ore sono stati individuati 243.248, mai così tanti da febbraio. È l’effettonuova ondata, che sta riportando i contagi a viaggiare a una media di 120al. Una tendenza che pare destinata a peggiorare nei prossimi giorni: secondo Braun ilepidemico potrebbe verificarsi fra 2 o 3. Dietro all’incremento dei contagi, ci sarebbero le due sottovarianti BA4 e BA5: molto contagiose, come Omicron sembrano essere meno gravi del ceppo originario. La situazione negli ospedali francesi Come riportato dal ministero francese, ...

