Covid, il virus impazza di nuovo: in Campania oltre 18 mila casi in un giorno e 5 morti (Di martedì 5 luglio 2022) Sono oltre 18mila i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania. I positivi del giorno, secondo quanto riportato nel bollettino diffuso dall’unità di crisi regionale, sono 18.663 su un totale di 50.759 test eseguiti e analizzati. Cinque i nuovi decessi. Negli ospedali della Campania sono ricoverati 34 pazienti Covid in terapia intensiva e 581 pazienti Covid in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) Sono18i nuovidi-19 emersi ieri in. I positivi del, secondo quanto riportato nel bollettino diffuso dall’unità di crisi regionale, sono 18.663 su un totale di 50.759 test eseguiti e analizzati. Cinque i nuovi decessi. Negli ospedali dellasono ricoverati 34 pazientiin terapia intensiva e 581 pazientiin reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

