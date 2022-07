Covid | bollettino oggi 5 luglio | 132 274 nuovi casi e 94 morti Tasso di positività al 28 | 4%

Pubblicità

SkyTG24 : #Covid19, news. La curva dei ricoveri accelera. 36.282 casi, tasso al 27,9%. DIRETTA - lasiciliait : Covid, bollettino del 5 luglio: in Sicilia il virus ha ripreso a galoppare con 9.993 nuovi casi… - guiodic : Covid Italia, bollettino del 5 luglio: 132.274 casi e 94 decessi - zazoomblog : Covid ultime news. Bollettino: 132.274 casi 94 morti. Tasso positività al 285%. DIRETTA - #Covid #ultime #news.… - CasilinaNews : Covid nel Lazio: a Roma oltre 7mila casi, il dato giornaliero più alto dal 26 gennaio scorso -

i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 36.282, qui il). Sale così ad almeno 18.938.771 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) ...... in autunno allargheremo età richiamo vaccino "Ci prepariamo a una campagna vaccinale in autunno in cui allargheremo l'età per il richiamo" del vaccino anti. Lo ha detto il ministro della ...Sono 5.493 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 5 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un total ...Covid, il bollettino di oggi martedì 5 luglio 2022. Sono 132.274 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati ...