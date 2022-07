Covid, bollettino oggi 5 luglio: 132.274 nuovi casi e 94 morti. Tasso di positività al 28,4% (Di martedì 5 luglio 2022) Covid , il bollettino di oggi martedì 5 luglio 2022. Sono 132.274 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 36. Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022), ildimartedì 52022. Sono 132.274 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 36.

Pubblicità

repubblica : Covid, il bollettino: 132.274 casi e 94 decessi, in aumento ricoveri. Da 5 mesi non si superavano i 100mila casi in… - SkyTG24 : #Covid19, news. La curva dei ricoveri accelera. 36.282 casi, tasso al 27,9%. DIRETTA - JohnHard3 : RT @repubblica: Covid, il bollettino: 132.274 casi e 94 decessi, in aumento ricoveri. Da 5 mesi non si superavano i 100mila casi in un gior… - telodogratis : Covid oggi Piemonte, 7.449 contagi e 2 morti: bollettino 5 luglio - telodogratis : Covid oggi Italia, 132.274 contagi e 94 morti: bollettino 5 luglio -