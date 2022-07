Covid, a Napoli riapre la ‘Fagianeria’ per le vaccinazioni (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aumenta la diffusione del Covid e riapre anche il centro per le vaccinazioni della Fagianeria di Capodimonte. Lo annuncia l’Asl Napoli 1 che spiega che da domani, mercoledì 6 luglio, anche la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte si aggiunge ai centri vaccinali distrettuali per la somministrazione delle dosi anti Covid. Uno sforzo necessario, afferma l’Asl, per offrire una risposta adeguata all’aumento dei casi registrati in queste settimane. La Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte sarà attiva il mercoledì e il sabato dalle ore 9 alle 14 per la fascia di età dai 12 agli over 80 anni. La Regione Campania ha infatti emesso l’aggiornamento al luglio 2022 del “Piano regionale di contrasto al Covid-19”, con una particolare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Aumenta la diffusione delanche il centro per ledella Fagianeria di Capodimonte. Lo annuncia l’Asl1 che spiega che da domani, mercoledì 6 luglio, anche la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte si aggiunge ai centri vaccinali distrettuali per la somministrazione delle dosi anti. Uno sforzo necessario, afferma l’Asl, per offrire una risposta adeguata all’aumento dei casi registrati in queste settimane. La Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte sarà attiva il mercoledì e il sabato dalle ore 9 alle 14 per la fascia di età dai 12 agli over 80 anni. La Regione Campania ha infatti emesso l’aggiornamento al luglio 2022 del “Piano regionale di contrasto al-19”, con una particolare ...

