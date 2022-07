Così l’Avvocato del popolo ha elevato le voci sulla sua inadeguatezza al rango di questione internazionale (Di martedì 5 luglio 2022) Il rinvio a domani dell’incontro chiarificatore tra Mario Draghi e Giuseppe Conte che avrebbe dovuto tenersi ieri prolunga e rende ancora più surreale la bizzarra vertenza, cominciata una settimana fa con la rivelazione del sociologo Domenico De Masi a «Un giorno da pecora» secondo cui il presidente del Consiglio avrebbe chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Conte dalla guida del Movimento 5 stelle perché «inadeguato». Da anni, ogni volta che un politico si lascia scappare un commento sopra le righe circa l’intelligenza di qualcuno, ripenso a un vecchio episodio di West Wing in cui il presidente Bartlet, in un fuorionda, dava del cretino al suo avversario. Per buona parte della puntata lo staff si disperava pensando a come riparare allo sfortunato incidente, per poi capire che non era stato affatto un incidente, e tantomeno sfortunato: la «gaffe» presidenziale aveva fatto sì che per una ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 luglio 2022) Il rinvio a domani dell’incontro chiarificatore tra Mario Draghi e Giuseppe Conte che avrebbe dovuto tenersi ieri prolunga e rende ancora più surreale la bizzarra vertenza, cominciata una settimana fa con la rivelazione del sociologo Domenico De Masi a «Un giorno da pecora» secondo cui il presidente del Consiglio avrebbe chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Conte dalla guida del Movimento 5 stelle perché «inadeguato». Da anni, ogni volta che un politico si lascia scappare un commento sopra le righe circa l’intelligenza di qualcuno, ripenso a un vecchio episodio di West Wing in cui il presidente Bartlet, in un fuorionda, dava del cretino al suo avversario. Per buona parte della puntata lo staff si disperava pensando a come riparare allo sfortunato incidente, per poi capire che non era stato affatto un incidente, e tantomeno sfortunato: la «gaffe» presidenziale aveva fatto sì che per una ...

Pubblicità

AntoniaZagaria : @Lunapallida5 Purtroppo come ha detto l’avvocato c’è gente così frustata che si sente bene solo ad insultare qualcuno senza motivo - VFxpre : 'Giorgio l'avvocato' mi ha steso ???? Comunque è vero, lei è così #jessxlawpills #jerù - GaspareCaj : @donnadimezzo Non so che mezze seghe di avvocati frequenti, ma quando l'avvocato è così (vedi foto), quella specie… - mondimavi : @L_Avvocato_Del Abbinabile ad un sandalo cosi hai la rappresentazione perfetta dell’interista - zuggy04 : RT @mariaritaspada: La legge russa proibisce la detenzione di imputati in condizioni sanitarie così gravi. la famiglia ha cercare di far… -