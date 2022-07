Corriere di 24 anni muore mentre consegna un pacco a causa di un “colpo di calore”: il suo corpo senza vita trovato nell’abitacolo del furgone (Di martedì 5 luglio 2022) Corriere Ups di 24 anni muore mentre consegna un pacco. Si chiamava Esteban Chavez Jr, ed è stato trovato cadavere, alcune settimane fa nell’abitacolo del suo furgone, in una strada di Pasadena, nella contea di Los Angeles, in California. Il malore, spiegano le testate locali, sarebbe dovuto a un colpo di calore dovuto alle temperature che molte testate italiane, letteralmente travolte dal giugno record vissuto nella nostra penisola, riportano come “roventi”. Alla stessa giustificazione per il decesso sembrano addurre anche i genitori del ragazzo. Una piccola notazione a margine. Nonostante negli ultimi anni la California del Sud abbia patito settimane di caldo ben oltre le medie, nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022)Ups di 24un. Si chiamava Esteban Chavez Jr, ed è statocadavere, alcune settimane fadel suo, in una strada di Pasadena, nella contea di Los Angeles, in California. Il malore, spiegano le testate locali, sarebbe dovuto a undidovuto alle temperature che molte testate italiane, letteralmente travolte dal giugno record vissuto nella nostra penisola, riportano come “roventi”. Alla stessa giustificazione per il decesso sembrano addurre anche i genitori del ragazzo. Una piccola notazione a margine. Nonostante negli ultimila California del Sud abbia patito settimane di caldo ben oltre le medie, nel ...

