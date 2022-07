Corona virus: Italia, 1087272 attualmente positivi a test (+68093 in un giorno) con decessi (94) e guariti (). Totale di casi (132274) Dati della protezione civile: effettuati 464732 tamponi (Di martedì 5 luglio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1087272 attualmente positivi a test (+68093 in un giorno) con decessi (94) e guariti (). Totale di casi (132274) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 464732 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 5 luglio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(94) e().di) proviene da Noi Notizie..

Pubblicità

ladyonorato : “Cosa aiuterebbe allora? Realismo: il CFR/IFR è notevolmente diminuito da Omicron. Tuttavia, la paura è profonda in… - PaoloBMb70 : @InMonsterland Lo sa questa amica che I tamponi NON vanno assolutamente più fatti, sono 'falsati' perché tarati pe… - figliodijack : @Corriere Wow che bel grafico. Però il titolo è che il vaccino contro un corona virus non è un vaccino. - Simona449172161 : @nd_ruug @samuelmagic1993 @canislupus80 @Chiarads79 @nicolap79 @AurelianoStingi @RobertoBurioni Non era finito il v… - S_soldato_Maria : RT @PaoloBMb70: #bastatamponi Tamponi 'falsati' per rilevare QUALSIASI Corona Virus, mentre invece dovrebbero testare SOLO il SarsCov2, ma… -