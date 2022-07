Contrasto agli incendi dolosi nel Sannio | individuato un piromane

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – Nella serata del 2 Luglio in agro di Faicchio alle località Colle e Starza, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita, su segnalazione di provati cittadini, rintracciavano un 70enne locale che stava fuggendo dopo aver appiccato il fuoco con un accendino. L’o, che veniva favorito anche dall’assenza di piogge, si propagava su vaste superfici agricole piantate a vigne e ad oliveti composti anche da piante secolari. Ilveniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento ed è da ritenersi sottoposte alle indagini e quindi innocente fino a sentenza definitiva. Durante le operazioni i Carabinieri facevano intervenire i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento. Sono in corso approfonditi accertamenti ...