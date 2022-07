Conferme dall’America sul futuro di Ronaldo | c’entra il Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 luglio 2022) Cristianoal Napoli: ipotesi concreta o semplice fantamercato? Che la stella portoghese sia molto vicina all’addio al Manchester United non è una novità. L’attaccante ha saltato il primo giorno di allenamento precampionato ufficialmente per motivi familiari, ma la sensazione è che sotto ci sia dell’altro. Secondo quanto riportato da ESPN, non è chiaro sevolerà a Bangkok venerdì con il resto della squadra per l’inizio del tour di 2 settimane e mezzo dello United in Thailandia e Australia. Nonostante la società inglese garantisca che il calciatore sarà dei Red Devils anche la prossima stagione, secondo alcune indiscrezioni sarebbe disposta a venderese un club al di fuori della Premier League fosse pronto a sostenere gli ultimi 12 mesi del suo contratto. Calciomercato Napoli, Cristiano ...