Concorso straordinario bis | Buondonno SI | “Si chiedono 128 euro per partecipare a chi è precario Sarebbe da sanzione UE”

"Dunque, il Concorso straordinario bis: 128 euro di iscrizione. In piena crisi economica, mentre si alzano i costi dei beni di consumo, si chiedono 128 euro a chi è precario (o disoccupato) per partecipare ad un Concorso pubblico. E già questo Sarebbe da sanzione da parte dell'Unione europea".

