Compleanno Soleil Sorge | il gesto di Dayane Mello è da brividi FOTO

(Di martedì 5 luglio 2022) Oggi è ildella nota influencer e personaggio televisivo. Su tutti spunta l’omaggio dell’amicaOggi 5 luglio festeggia gli anni una delle influencer italiane più note e chiacchierate. Vale a dire, ormai noto personaggio televisivo per via delle tante partecipazioni sul piccolo schermo. La bellaha partecipato L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Valenti63459348 : RT @comefossite: Ma si può sapere cosa mi ha fatto Soleil che aspetto con ansia la mezzanotte manco fosse il mio compleanno? #SoleArmy - MariluceBardi : RT @Soleil_SeiUnica: E nel giorno del suo compleanno arriva questa splendida notizia ?????? HAPPY BDAY SOLEIL @Soleil_stasi #solearmy https://… - carmen_cupini : RT @Lorena311974: Spero che questo compleanno sia fantastico tanto quanto te. Tanti auguri!???????? HAPPY BDAY SOLEIL #SoleArmy - Valenti63459348 : RT @Gianni_gian13: Soleil Auguriiii sei mitica ?? felice compleanno a te Soleil?? ????????????HAPPY BDAY SOLEIL #Soleilturns28 #SoleArmy https:… - Lorena311974 : Spero che questo compleanno sia fantastico tanto quanto te. Tanti auguri!???????? HAPPY BDAY SOLEIL #SoleArmy -

leggo.it

Per augurare buon, Dayane ha scelto di condividere sul proprio profilo Instagram foto e parole davvero speciali. La dedica di Dayane Mello aSorge Attraverso alcune foto ...buon" . La modella brasiliana ha concluso con un 'Love you' la dedica alla sua migliore amica che oggi compie gli anni. In tutta questa dedica, la Mello bacia sulla boccaSorge in ... Soleil Sorge, la gaffe di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live: cosa ha postato nelle sue stories Oggi è il compleanno della nota influencer e personaggio televisivo Soleil Sorge. Su tutti spunta l'omaggio dell'amica Dayane Mello ...La crisi del settimo anno, o quasi, colpisce ancora. Questa volta a farne le spese sono stati Riccardo Mangiapelo e Camilla Mangiapelo, nati televisivamente parlando e come coppia nel lontano 2016. A ...