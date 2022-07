Commissione Ue autorizza vaccino Novavax anche tra 12 e 17 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - Laeuropea ha approvato per ilanti-Covid Nuvaxovid* dil'zione all'immissione in commercio condizionata (Cma, Conditional Marketing Authorization) estesa negli adolescenti europei di età compresa tra i 12 e i 17. Si tratta del primoa subunità proteica da somministrare negli adolescenti approvato dalla Ce, annuncia l'azienda produttrice, biotech americana dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione di vaccini di nuova generazione per gravi malattie infettive. Il via libera - ricordain una nota - fa seguito al parere positivo espresso il 23 giugno dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). "Siamo estremamente lieti che ...