Come sta Bruce Willis? Parla l’avvocato dell’attore (Di martedì 5 luglio 2022) L’attore è stato colpito da afasia Bruce Willis, diverse settimane fa, ha annunciato il suo ritiro dalle scene. La star di Hollywood ha preso questa decisione non perché stanco dalla vita da attore ma per necessità. A Bruce Willis è stata infatti diagnosticata l’afasia, un disturbo nel linguaggio che compromette inevitabilmente la sua carriera e vita da attore. Nelle ultime ore ha Parlato e cercato di fare chiarezza, il suo avvocato Marin Singer. A Los Angeles Times ha spiegato: «Il mio cliente ha continuato a lavorare dopo la diagnosi medica perché ha voluto lavorare e poteva farlo, proprio Come tante altre persone affette da afasia che sono in grado di continuare a lavorare. Il motivo per cui questi film hanno ottenuto i finanziamenti è perché il signor Willis ci ha ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 luglio 2022) L’attore è stato colpito da afasia, diverse settimane fa, ha annunciato il suo ritiro dalle scene. La star di Hollywood ha preso questa decisione non perché stanco dalla vita da attore ma per necessità. Aè stata infatti diagnosticata l’afasia, un disturbo nel linguaggio che compromette inevitabilmente la sua carriera e vita da attore. Nelle ultime ore hato e cercato di fare chiarezza, il suo avvocato Marin Singer. A Los Angeles Times ha spiegato: «Il mio cliente ha continuato a lavorare dopo la diagnosi medica perché ha voluto lavorare e poteva farlo, propriotante altre persone affette da afasia che sono in grado di continuare a lavorare. Il motivo per cui questi film hanno ottenuto i finanziamenti è perché il signorci ha ...

Pubblicità

fabiochiusi : Non sono un esperto della materia, ma *niente* di quello che sto leggendo sulla variante Ba5 mi fa pensare sia corr… - SusannaCeccardi : In una situazione come questa, dove dobbiamo affrontare la crisi energetica, l'inflazione quasi al 9%, la siccità c… - sbonaccini : Se la destra non comprende che i bambini che nascono in Italia e vanno a scuola coi nostri figli sono italiani, all… - PaolaRgnm : RT @jeanpauldl1998: Cristiano Ronaldo sta finendo la sua carriera scappando all'ultimo giorno o non presentandosi agli allenamenti come il… - OldOak11908943 : @AttilioDeCol @F1N1no @enricodanna un pò deboli come giustificazioni per assecondare quello che sta succedendo. E t… -