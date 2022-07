Colpo Dybala, svolta vicina: nuovo contatto (Di martedì 5 luglio 2022) Il futuro di Paulo Dybala si avvicina a piccoli passi ad una svolta: previsti nuovi contatti, ecco cosa manca Non è un mistero che il nome di Paulo Dybala rimanga… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 5 luglio 2022) Il futuro di Paulosi ava piccoli passi ad una: previsti nuovi contatti, ecco cosa manca Non è un mistero che il nome di Paulorimanga… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

Gazzetta_it : Dybala, Ziyech, Lang e gli altri: il primo colpo del Maldini-bis sarà un big #Milan #calciomercato - manu67915486 : Secondo voi, dybala al napoli sarebbe un colpo da scudetto? Per parlare eh, non viene. (Anche se la mia fonte lo dà per fatto) - MarcoVioli5 : @luigipapi2 Non so dirtelo. Per Dybala se gli agenti abbassano le pretese sulle commissioni si può fare. Per CR7 de… - MarioIlliano3 : @sscnapoli @ADeLaurentiis Fallo questo colpo. Ribaltiamo il tavolo. Prendiamo Dybala - lakakadonkey : RT @masolinismo: bisogna prendere dybala per farli impazzire, vai Paolo con il colpo di grazia @acmilan -