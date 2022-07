Colesterolo alto, con terapia a dosi fisse risparmi per 105 mln l’anno (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Un risparmio di circa 105 milioni di euro all’anno per il Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio condotto dal Centro di ricerche Save (Studi analisi valutazioni economiche) insieme all’università di Pavia, promosso da Sandoz, è questo il risultato possibile se fra i pazienti con ipercolesterolemia primaria fosse più diffuso l’uso della terapia a dosi fisse: una sola compressa che combina due principi attivi contro il Colesterolo alto, per esempio atorvastatina ed ezetimibe. Un trattamento che, oltre ad aumentare l’aderenza terapeutica, ridurre gli eventi cardiovascolari e migliorare la qualità di vita di chi la assume, produrrebbe dunque vantaggi anche per le casse del Ssn. Le dislipidemie – sottolinea in una nota Sandoz, divisione della ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Uno di circa 105 milioni di euro alper il Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio condotto dal Centro di ricerche Save (Studi analisi valutazioni economiche) insieme all’università di Pavia, promosso da Sandoz, è questo il risultato possibile se fra i pazienti con ipercolesterolemia primaria fosse più diffuso l’uso della: una sola compressa che combina due principi attivi contro il, per esempio atorvastatina ed ezetimibe. Un trattamento che, oltre ad aumentare l’aderenza terapeutica, ridurre gli eventi cardiovascolari e migliorare la qualità di vita di chi la assume, produrrebbe dunque vantaggi anche per le casse del Ssn. Le dislipidemie – sottolinea in una nota Sandoz, divisione della ...

