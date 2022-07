Cna: “A maggio rallenta la crescita dell’occupazione nelle piccole imprese” (Di martedì 5 luglio 2022) ROMA – Il peggioramento del quadro macroeconomico registrato nei primi mesi dell’anno ha inciso a maggio sull’occupazione tra artigiani, micro e piccole imprese. A rilevarlo l’Osservatorio lavoro CNA, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza a cadenza mensile le tendenze del mercato del lavoro nelle piccole imprese fin dal 2014. A maggio, per la verità, in questa tipologia di imprese l’andamento dell’occupazione è rimasto positivo: rispetto ad aprile l’occupazione è cresciuta dello 0,4 per cento, rispetto a maggio 2021 del 2,9 per cento. Ma il segmento ha comunque evidenziato un rallentamento nel ritmo di crescita: in confronto ad aprile il tasso di variazione ... Leggi su lopinionista (Di martedì 5 luglio 2022) ROMA – Il peggioramento del quadro macroeconomico registrato nei primi mesi dell’anno ha inciso asull’occupazione tra artigiani, micro e. A rilevarlo l’Osservatorio lavoro CNA, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza a cadenza mensile le tendenze del mercato del lavorofin dal 2014. A, per la verità, in questa tipologia dil’andamentoè rimasto positivo: rispetto ad aprile l’occupazione è cresciuta dello 0,4 per cento, rispetto a2021 del 2,9 per cento. Ma il segmento ha comunque evidenziato unmento nel ritmo di: in confronto ad aprile il tasso di variazione ...

