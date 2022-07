**Clima: Mattarella, 'serve piena collaborazione di tutti per governare i cambiamenti'** (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug (Adnkronos) - Con il presidente Nyusi "abbiamo parlato della tragedia della Marmolada come elemento simbolico delle tante tragedie che il mutamento climatico, se non governato, sta comportando in tante parti del mondo". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella a Maputo. I cambiamenti climatici "sono fenomeni che nessun Paese può affrontare da solo. Sul clima serve una piena collaborazione di tutti, senza la quale il fenomeno non può essere governato", ha sottolineato il presidente della Repubblica. Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug (Adnkronos) - Con il presidente Nyusi "abbiamo parlato della tragedia della Marmolada come elemento simbolico delle tante tragedie che il mutamento climatico, se non governato, sta comportando in tante parti del mondo". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergioa Maputo. Iclimatici "sono fenomeni che nessun Paese può affrontare da solo. Sul climaunadi, senza la quale il fenomeno non può essere governato", ha sottolineato il presidente della Repubblica.

