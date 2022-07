Claudio Parisi Presicce nuovo sovrintendente capitolino ai Beni Culturali

(Di martedì 5 luglio 2022) Il direttore dei Musei Capitolini e Musei Archeologici della Sovrintendenza Capitolina,, è stato nominatoai. Lo annuncia l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. “A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro per l’importante incarico al quale e’ chiamato – commenta l’assessore – allaad interim uscente, Cinzia Esposito, vanno invece i miei piu’ sinceri ringraziamenti per il lavoro che ha svolto nei mesi scorsi, dando continuita’ all’azione di una struttura fondamentale per le politichecapitoline”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Campidoglio: Claudio Parisi Presicce nuovo Sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce, è stato nominato nuovo sovrintendente capitolino ai Beni Culturali. Lo annuncia l'assessore alla Cultura Miguel Gotor ...