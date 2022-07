Pubblicità

Adnkronos

... Marco Mazzatosta, Sabrina Filippi, Paolo Simotti (maggioranza); Gianluca Paoletti, Carlo, ... Paola Tomassetti, Valerio Cera, Elia Byrne Antoine,Cerretti, Riccardo Lugari, Veronica ...e la dott.ssa Giuliana Pascarella, fondatori e titolari della clinica Dent. AL. ad Allumiere , in provincia di Roma. - Nel nostro approccio odontoiatrico riteniamo sia veramente ... Claudio Mocci e Giuliana Pascarella (Dent.AL.): “Le nuove tecnologie gnatologiche in odontoiatria permettono di risolvere le conseguenze legate ai disturbi articolari” Il 4 luglio del 2012 il Cern di Ginevra annunciò la scoperta del bosone di Higgs. Per identificarlo usarono un’immagine semplice ed evocativa ...