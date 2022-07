Claudia Ruggeri incanta al tramonto: vestito corto e gambe da favola (Di martedì 5 luglio 2022) Claudia Ruggeri, la foto al tramonto incanta i fans. Il mino vestito mette in mostra le gambe, sensualità alle stelle Claudia Ruggeri è una delle protagoniste più amate di Avanti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 5 luglio 2022), la foto ali fans. Il minomette in mostra le, sensualità alle stelleè una delle protagoniste più amate di Avanti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

frankalpacino89 : RT @dea_channel: relax in spiaggia per la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????????????? - Devil501176292 : RT @dea_channel: relax in spiaggia per la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????????????? - aferraferr : RT @dea_channel: relax in spiaggia per la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????????????? - fhudo926 : RT @dea_channel: relax in spiaggia per la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????????????? - mirco6211 : RT @dea_channel: relax in spiaggia per la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????????????? -